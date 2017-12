The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Trillo amenaza con denunciar a los concejales si le retiran el título de Hijo Adoptivo El ex ministro advierte en sus alegaciones de que el pleno incurrirá en prevaricación al revocarle los honores de forma “arbitraria” viernes, 01 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/12/2017) El ex ministro de Defensa Federico Trillo amenaza al Ayuntamiento de Alcoy con denunciar por prevaricación a los concejales que forman la corporación municipal si consuman la retirada del título de Hijo Adoptivo de Alcoy. La advertencia de denuncia la plantea el ex ministro y presidente del Congreso en el documento de alegaciones que ha presentado al expediente iniciado por el Ayuntamiento para revertir su nombramiento como Hijo Adoptivo de Alcoy, concedido en 2000. Trillo argumenta en el documento, al que ha tenido acceso RADIO ALCOY, que no hay base legal para considerar el acto “nulo o anulable”. Y añade que, en caso de que así fuese, sería necesario un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat. El ex ministro sostiene que los honores y distinciones que conlleva este título son un reconocimiento a las labores realizadas en relación a la vida municipal y que sólo acciones u omisiones que perjudiquen la dignidad de la localidad o sus vecinos podrían revertir la concesión de esta distinción. También entra en el fondo sobre su responsabilidad en el caso del accidente del Yak 42. Insiste Trillo en que, lejos de ser condenado, en 2003 fue rechazada su imputación por el Supremo y la Audiencia Nacional. Considera, además, que el dictamen del Consejo de Estado es “administrativo y consultivo”, por lo que no supone una condena judicial que sí sería motivo para retirar honores. El dictamen, señala, “se limita a establecer un nexo causal entre funcionamiento de la administración y el daño económico por el que se reclama”. Sostiene en su escrito por el “trágico accidente” compareció en el Congreso en hasta cinco ocasiones y “en plena tramitación judicial” fue elegido diputado por Alicante como cabeza de lista por el Partido Popular en tres ocasiones. “¿Qué se pretende ahora, utilizar una mayoría en la corporación para conseguir, por vía administrativa, una condena rechazada por los tribunales? ¿Y esto en un Ayuntamiento de un Estado Democrático de Derecho?”, se pregunta Trillo. El ex ministro añade que la declaración de Hijo Adoptivo de la que disfruta es irrevocable, según el reglamento vigente de 1976. Por todo ello insiste al Ayuntamiento que fundamentar una revocación de oficio de sus honores llevaría al Pleno de la Corporación a "cometer un acto ilícito a sabiendas, lo que abriría vías jurisdiccionales competentes". En 2014, en el primer intento del Ayuntamiento para retirar los honores a Trillo, las alegaciones del ex ministro ya consiguieron frenar el proceso.