The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Trini Sanchis prepara el Himno en Amagatalls de la Festa La directora del Himno, Trini Sanchis, invitada especial del Amagatalls de la Festa con el alcalde de Alcoy, Antoni Francés, y el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina viernes, 03 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (03/05/2019) La directora del Himno de Fiestas, la pianista Trini Sanchis, ha sido la invitada especial del programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar. Sanchis ha explicado sus sentimientos previos a la dirección del Himno. Trini Sanchis ha estado acompañada por el alcalde, Antoni Francés y el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, quienes han dado una serie de datos sobre la Trilogía.