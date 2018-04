The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA ¡Triplete! El conjunto de gimnasia rítmica del CGR Alcoy consigue el más difícil todavía, por tercer año consecutivo se proclama campeón de España miércoles, 25 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El CGR Alcoy volvió a proclamarse campeón de España en el nacional celebrado en Guadalajara. El conjunto lo componen Blanca Agudo, Ana Silvestre, Claudia Sanegre, Paula Torregrosa, Alba Madrid y Paula Hinojar. Lo consiguieron en las tres categorías en las que han participado, pre benjamín, benjamín y ahora en alevín. Tras un ejercio muy bueno en cuerda, se colocaron primeras con una puntuación de 14.450 y ya no bajaron de ahí. El podio lo completó La Victoria de Valladolid y el Calpe. A su vez sirvió también para ser campeonas también por comunidades. Además del conjunto, participó en la categoría infantil, Lucía López consiguiendo una quinta plaza en la general de un total de 194 gimnastas.