The examples populate this alert with dummy content

ALCODIAM 8-5 LLEIDA Triunfo glorioso El Enrile PAS Alcoy firmó un partido para la memoria de los aficionados dedicándoles ocho goles – Los de Sergi Punset, tras cuatro derrotas consecutivas, se reencontró con la victoria ganando 8-5 al Lleida en el Francisco Laporta domingo, 07 de mayo de 2017 Ocho goles vieron los aficionados del Enrile PAS Alcoy en el Polideportivo Francisco Laporta en la vuelta del equipo de Sergi Punset a las pistas alcoyanas tras más de un mes sin jugar en casa y después de cuatro derrotas consecutivas frente equipos de la zona alta. Sin duda, los jugadores del Alcodiam firmaron uno de los mejores partidos de la temporada, y ya no sólo por los goles anotados, sino por la garra, la fuerza y la conexión del equipo con la grada. El partido no pudo arrancar mejor, y en el primer minuto de partido Pere Cañellas adelantó a los suyos con el 1-0. Ese logro junto a una gran línea de trabajo defensiva del Patín provocaron que el marcador no se moviera hasta el minuto 16 cuando en los últimos diez minutos de la primera parte el Lleida aprovechó los fallos del Alcodiam para empatar y seguidamente ponerse por delante en el marcador con el 1-2. A falta de cuatro minutos para el final el conjunto catalán amplió su ventaja y puso el 1-3. Resultado inexplicable por el buen juego realizado durante la mayoría del tiempo de la primera mitad por parte del conjunto de Alcoy. Además, en el minuto 11, David Gelmà arrancó una grandísima jugada. El jugador del Patín comenzó la jugada desde su propio campo. Gelmà se la dio a Cañellas y este le devolvió la bola para después entregársela a Ferràn Formatjé, disparo que frenó el portero del Lleida, y lo mismo hizo al lanzamiento de Tutti Baieli tras el primer rechace. El descanso le vino muy bien al Alcodiam que salió completamente `enchufado´ y que fue a por la remontada desde el primer momento. Ferràn Formatjé recortó distancias en el minuto 6 con el 2-3, seguidamente Gelmà tuvo el gol del empate pero no logró transformarlo. Previamente a estas dos acciones, Guiri salvó a su equipo del cuarto gol del Lleida. El Patín consiguió en la segunda mitad tener el dominio de la bola y realizar recuperaciones con facilidad. Alrededor del minuto 10 Tutti Baieli marcó uno de los goles de la noche. Desde el centro de la pista marcó el 3-3, que rápidamente cambió con el cuarto gol del Lleida tras una polémica falta señalada en contra del Alcodiam. Formatjé anotó el 4-4 en el minuto 17 de la segunda mitad. Tras este gol el partido vivió momentos de gran intensidad en los que ambos equipos dispusieron de grandes ocasiones. A falta de apenas 5 minutos para el final Formatjé anotó el 5-4 de falta directa y enseguida el Lleida, de penalti, metió el gol del empate. Muchos vaivenes que finalizaron con el tanto de Pere Cañellas que supuso el 6-5 tras un penalti cometido sobre el mismo que no pudo transformar Gelmà pero que el capitán del Alcodiam culminó. Después Tutti puso el 7-5 y a falta de dos minutos de nuevo Cañellas cerró el encuentro con el 8-5 firmando el partido con el mayor número de goles del Patín esta temporada con tres goles de Cañellas, otros tres de Formatjé y gol de Tutti Baieli. Tras esta gran victoria el Patín Alcodiam ha escalado dos puestos, ahora es noveno con 31 puntos a tan sólo dos del objetivo fijado por el entrenador, Sergi Punset, para obtener la permanencia.