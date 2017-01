The examples populate this alert with dummy content

ALCODIAM 5 – 4 ALCOBENDAS Triunfo en el último suspiro El Enrile PAS Alcoy ha logrado la primera victoria de la segunda vuelta ganando 5 – 4 al Reicomsa Alcobendas – David Gelmà fue el autor del último gol que le dio los tres puntos a los de Sergi Punset a falta de dos minutos para el final domingo, 22 de enero de 2017 Unos grandes plásticos evitaron que se suspendiera el primer partido de la segunda vuelta en la OK Liga en Alcoy debido a las goteras que sufría el pabellón por las nevadas y las lluvias que se han producido durante la semana. De esta forma, el Enrile PAS Alcoy disputó el partido ante el Reicomsa Alcobendas delante de algunas decenas de aficionados que hicieron frente a la lluvia, el aire y el frío y subieron al Polideportivo Francisco Laporta para disfrutar del mejor hockey. Partido intenso que se puso de cara, en un inicio, para los visitantes ya que en el minuto 2 el Alcobendas se adelantó con el 0-1, poco les duró la alegría a los jugadores del equipo madrileño. Ferran Formatjé anotó el 1-1 dos minutos más tarde tras dos disparos consecutivos de Fran Roca. De nuevo Formatjé se encargó de darle la vuelta al marcador con el 2-1, y tras unos minutos de buena defensa de los de Sergi Punset el capitán, Pere Cañellas puso el 3-1 y Formatjé el 4-1, un gol muy reclamado por el Alcobendas. Después de que Guiri lograse salvar un gol sobre la línea de portería, los visitantes en el minuto 21 anotaron el 4-2 para cerrar el marcador momentáneamente antes de marcharse al descanso, no sin antes haber bastante disputa entre los jugadores, situación en la que un jugador de cada equipo vio la tarjeta azul, Marcos López por el Alcobendas y Tutti Baieli por el Alcodiam. La segunda parte arrancó muy diferente a la primera en la que el Patín Alcodiam brilló por su defensa y por sus llegadas, además de que su buen juego se reflejó en el marcador. Los segundos 25 minutos el Enrile no tuvo tanta efectividad y a pesar de sus llegadas, las contras del Alcobendas crearon más peligro y llegaron a poner el empate 4-4. Aunque el Patín tuvo varias ocasiones claras gracias a Pere Cañellas y de Ferran Formatjé, a pesar de ello, David Gelmà fue el encargado de poner el 5-4 final de penalti a falta de dos minutos para el final del partido, gol que celebró efusivamente ya que suponía sumar tres nuevos puntos que suben una posición más a su equipo en la tabla situándose en el décimo puesto con 18 puntos, los mismos que el Noia Freixenet que está una posición por encima.