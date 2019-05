The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Trobada de dolçainers i tabaleters a Albaida Les colles de L'Alcoià i El Comtat assisteixen a l'event protagonitzant una cercavila i l'audició final lunes, 27 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Albaida va acollir el passat dissabte el 21 Aplec de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters amb la participació de grups de dolçainers de L’Alcoià i El Comtat. Els músics de la comarca van participar a la cercavila i, posteriorment, a la interpretació conjunta de l'obra Raval Sobirà escrita per Juan Carlos Sempre Bomboí. El propi compositor va ser qui va dirigir a tots els músics, que van assistir des de diferentes llocs de la Comunitat, a l'audició final d'aquest encontre.