The examples populate this alert with dummy content

LA FIESTA DE LA PATRONA Tromba floral de fe Alcoy ofrenda devoción a la Virgen de los Lirios en la víspera de la Romería domingo, 17 de septiembre de 2017 La tromba de agua que descargó a primera hora de la tarde del sábado en Alcoy despejó el camino para que centenares de vecinos venerasen con flores a la patrona de la ciudad. La ofrenda sacó a la calle a vecinos y entidades, que mostraron la devoción hacia la Virgen de los Lirios. Paco Pascual, histórico trabajador de RADIO ALCOY, fue el encargado de convocar a los alcoyanos a la Romería a la Font Roja de este domingo. Con motivo del 50 aniversario de la proclamación de la Virgen como alcaldesa perpetua, en la ofrenda tomaron parte las imágenes de los otros patronos de Alcoy: San Mauro y San Jorge, así como el Jesuset del Miracle. En el acto participó el niño Sant Jordiet, Juan José Valls. Sonó la deliciosa música de Gonzalo Barrachina, así como la de Gregorio Casasempere, para reforzar el carácter festivo del acto, en el que participó el Grup de Danses Carrascal y niños que este año han recibido la primera comunión. La ofrenda partió de la plaza de Ramón y Cajal poco antes de las 20.00 horas, tras la misa oficiada por el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros, que alabó las tradiciones alcoyanas. Después de las 21.00 horas, la imagen de la Virgen se presentó junto a las del resto del patrones, en la plaza de España, donde tomó la palabra Paco Pascual, trabajador de RADIO ALCOY hasta su jubilación. Con una sensible evocación a la Font Roja Pascual convocó con su crida a todos los alcoyanos a participar en la Romería de este domingo. Tras la Crida, a Virgen fue recibida en el zaguán del Ayuntamiento, donde permanecen expuestos los documentos que certifican el nombramiento, hace 50 años, de la Virgen como alcaldesa perpetua de Alcoy. En el Consistorio ha pasado la noche la imagen de la patrona, una medida que provocó las quejas de Guanyar Alcoi. Desde las 12.00 RADIO ALCOY ofrece un programa especial desde el santuario de la Font Roja para vivir los actos en honor a la Virgen.