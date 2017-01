The examples populate this alert with dummy content

NOIA 4-2 ALCODIAM Tropiezo a domicilio El Enrile PAS Alcoy ha perdido ante el Noia Freixenet por 4-2 tras haber cosechado una racha de tres victorias consecutivas – Los de Sergi Punset bajan una posición en la clasificación después de la derrota como visitante domingo, 29 de enero de 2017 Un reto complicado y tres puntos en juego, ese era el panorama al que el Enrile PAS Alcoy se enfrentaba en casa del Noia Freixenet, rival directo del equipo de Sergi Punset. A pesar de que el Patín logró recortar distancias con una falta directa de Ferran Formatjé, un gol de los locales a falta de dos minutos para el final del partido fue definitivo para que la victoria se quedase en casa del Noia. Después de tres victorias consecutivas y de mostrar en cada encuentro mejor imagen, el Patín Alcodiam ha visto rota su buena racha ante el Noia Freixenet que fue por delante en el marcador durante todo el partido, y es que aunque, Ferran Formatjé de falta directa en el minuto 7 de la segunda parte y David Gelmà en el 16 de la segunda mitad anotasen el 3-1 y el 3-2 respectivamente, sus goles no fueron suficiente para lograr remontar el encuentro y al menos sumar un punto a domicilio. En el minuto 14 del enfrentamiento los locales lograron adelantarse en el marcador subiendo el 1-0 y seguidamente el 2-0, resultado con el que finalizó la primera parte del encuentro. Con el arranque de la segunda mitad no cambió la sintonía y en el minuto 5 llegó el 3-0 provocando que darle la vuelta al marcador se volviese en una tarea muy complicada. Aun así, los de Sergi Punset lo intentaron hasta que en el minuto 8 Ferran Formatjé comenzó a recortar distancias con el 3-1, el resultado se mantuvo así hasta que a falta de nueve minutos para el final David Gelmà anotó el 3-2 vislumbrando el posible empate. Eloi Albesa, del Noia Freixenet, fue el encargado de borrar esa posibilidad de la mente del equipo de Sergi Punset con su gol que puso el 4-2 final a falta de tan sólo dos minutos para el final del encuentro. A pesar de esta derrota, el Patín Alcodiam tan sólo ha bajado una posición en la tabla, estando en el puesto 11 a dos puntos del siguiente clasificado por abajo.