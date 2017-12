The examples populate this alert with dummy content

PAS 0 - 2 LLORET Tropiezo inesperado El Patín Alcodiam deja escapar una buena ocasión para acercarse a la Copa del Rey domingo, 17 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El P.A.S. Alcoi cayó derrotado ante un buen C.H. Lloret que maniató durante todo el partido al conjunto local.

Los primeros minutos hacían presagiar un resultado favorable a los de Sergi Punset, se sucedían los ataques y contraataques por parte de los dos equipos permitiendo lucirse a los dos porteros, que evitaban una y otra vez con sus intervenciones que ninguno de los dos inaugurase el marcador. Con el empate a cero goles finalizó la primera mitad.

En la reanudación, el Alcodiam buscó la remontada, pero no era su día. Los visitantes, conforme avanzaba el encuentro comenzaron con una marcha más y en el minuto tres de esta segunda parte se adelantaban en el marcador con gol de Marc Grau Tallada (0-1).

A los alcodiamistas les costaba encontrar huecos en una trabajada defensa que aprovechaba las pérdidas e imprecisiones locales para en rápidas llegadas a la portería de Guiri generar una tras otra multitud de ocasiones de gol.

Los de Sergi Punset intentaron una y otra vez buscar el empate con disparos lejanos, pero enfrente se encontraron al portero Ferrán Serra que paró lo indecible.

En el minuto dieciocho, nuevamente Marc Grau Tallada, en una contra deja atrás a la defensa y bate a placer a Guiri, que nada pudo hacer para evitar el gol (0-2).

Los últimos siete minutos fueron de juego intenso pero poco efectivo y los de Lloret supieron jugar con su ventaja en el marcador.

Dura derrota para el P.A.S. Alcoi que ve frenada sus intenciones de escalar posiciones y de mantenerse en los puestos que permiten la clasificación para la Copa del Rey. El próximo dia 23 el equipo rendirá visita al H.C. Igualada.

P.A.S. Alcoy: Marc Grau “Guiri”, Vicent Martí, Maxi Oruste, Perez Cañellas, Tutti Baieli, Francisco Roca, Roc, Llisa, Mathías Arnaez, Carlos Cantó, Manuel Monje.

C.H. Lloret Vila Esportiva: Ferrán Serra, Javier Patau, Lluis Grau, Rubén Fernández, David Plaza, Adriá Farré, Marc Gra, Alex Grau, Gerard Gallardo, Oriol Perarnau. Informa: PAS