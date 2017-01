The examples populate this alert with dummy content

MERCADO EXTERIOR Trump y el Brexit provocan turbulencias en el juguete El sector observa con preocupación el descenso de visitantes a la feria de Hong Kong y el estancamiento de las exportaciones en 2016 miércoles, 25 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/01/2017) Con tanta cautela como preocupación la patronal del juguete hace análisis de la situación internacional y de sus repercusiones sobre el sector. Hay señales que marcan inestabilidad, lo que se ha dejado notar en la primera cita comercial del sector, la feria de Hong Kong, celebrada a principios de enero y la segunda más importante en el calendario mundial, tras la de Nuremberg. La afluencia de visitantes fue sensiblemente menor a la de ediciones anteriores. No es un hecho aislado: las exportaciones hasta octubre se estancaron respecto a los últimos ejercicios. El responsable del departamento de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, Óliver Giner, explica que “hemos analizado las causas del descenso de visitantes en Nuremberg y pensamos que se debe a la inestabilidad en el mercado internacional que ha provocado la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y al Brexit en Gran Bretaña”. En la entrevista concedida a RADIO ALCOY, Giner aporta una cifra: las exportaciones de las empresas españolas al Reino Unido hasta octubre cayeron un 40%. En conjunto, el crecimiento de las ventas al exterior fue en ese periodo de apenas el 1%. El estancamiento de las exportaciones, a falta del dato definitivo, que el sector conocerá en marzo, coincide con un periodo de recuperación del mercado interior. Las ventas en España han crecido por encima del 5%. “Esperamos que la situación se estabilice”, afirma Giner, para quien la próxima feria de Nuremberg, en febrero, será un verdadero indicador del mercado internacional.