CD ALCOYANO Tu fidelidad nuestra moral Es el lema de la campaña de socios del CD Alcoyano en la que los precios oscilan entre los 30 y 370 euros – Campaña marcada por las numerosas ventajas viernes, 06 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano ha presentado su nueva campaña de socios para la próxima jornada. Superar los 1500 abonados de la pasada campaña es uno de los objetivos. Para ello, ha pensado en premiar la fidelidad. Los abonados de más de 10 años tendrán un 10% de descuento, mientras que el resto, un 5%. Las tarifas oscilan entre los 30 euros de los niños, hasta los 370 euros del palco. Todos los precios por sectores los pueden consultar en la imagen que adjuntamos. El precio del abono incluye , el partido de presentación, los 19 partidos de liga, los encuentros de Copa Federación y además si asciende el equipo a Segunda División, los abonados tendrían un 50% de descuento sobre las tarifas generales de la próxima temporada. Las tarifas están divididas en tres grupos, General, Especial y Agrupación Familiar. Dos de las novedades son la posibilidad de hacer la renovación On – line, esto agilizará el proceso y se podrá realizar desde la propia web de un modo sencillo. Otra de las novedades importantes es la creación de la tarjeta VISA que Caixa Popular pone a disposición de todo el público en general, socio y no socios. La principal ventaja de esta tarjeta es que se podrán pagar los abonos, campus, cuotas de escuela o compras en la tienda del Alcoyano con un pago fraccionado de 6 meses sin intereses. No es necesario tener cuenta en la entidad y el primera año será gratuita, a partir de segundo año, si se realizan compras superiores a 600 euros durante el año, seguirá siendo gratuita. Además las compran acumularán euros que servirán de descuento para el abono de la próxima temporada. Las oficinas del club estarán abiertas de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas. El teléfono del club es el 96.652.20.65, también hay un número de whatsapp para consultas que es el 645.783.461.