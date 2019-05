The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA MIG MORA Tuaregs veteranos La Escuadra del Mig de los Benimerines utiliza el lujo y sabiduría como armas de su batalla sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los doce guerreros que hace 14 años se conjuraron para frenar el avance de la cruz emergen de nuevo en la Escuadra Especial del Mig de la filà Benimerines. Este grupo de tuaregs veteranos no utilizan los metales en su particular guerra. Sus armas son ricas telas con caros bordados para encandilar al enemigo. Juan Climent ha interpretado a la perfección el deseo de este grupo de escuadreros que derrochan sabiduría y veteranía en la batalla. La pieza musical Aligeaba Spyros de Vicent Pérez Esteban, a cargo de la Agrupació Musical El Trabajo de Xixona es el complemento perfecto en su avance.