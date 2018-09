The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Tuasa renueva instalaciones requerida por la Inspección de Trabajo La empresa ultima la reforma de los locales para mejorar las condiciones laborales y cumplir la normativa de riesgos jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tuasa va a renovar sus instalaciones a requerimiento de la Inspección de Trabajo. La empresa que gestiona el servicio de autobús municipal va a iniciar un proyecto de mejora en su centro de trabajo para subsanar las deficiencias recogidas en un informe de la Inspección de Trabajo, que visitó las instalaciones el pasado marzo a raíz de una denuncia del sindicato CGT. El inspector advirtió deficiencias en las condiciones de limpieza de las duchas, los aseos y el cuarto de descanso. También recalcó que no hay taquillas para todo el personal. El informe apuntaba que en las cocheras exteriores deben señalizarse las zonas de circulación de vehículos y de peatones. El requerimiento señaló la necesidad de instalar alumbrado de emergencia, revisar la señalización de riesgos y corregir los desniveles desprotegidos. Tuasa comunicó en agosto a la Inspección de Trabajo su intención de atender el requerimiento y subsanar las deficiencias. Una fuente de la empresa ha explicado a RADIO ALCOY que las obras van a comenzar de forma inminente. Se prolongarán durante un plazo máximo de tres semanas. Con los cambios introducidos en el centro de trabajo, la empresa deberá actualizar su evaluación de riesgos laborales, tal y como señaló la inspección.