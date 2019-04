The examples populate this alert with dummy content

TURISMO RURAL Turismo Alicante Interior calcula en un 90% la ocupación en Semana Santa Su presidenta en funciones, Indira Amaya, explica que los asociados están muy contentos y con las reservas de última hora podrían llegar al 100% en algunos casos miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/04/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (17/04/2019) La Asociación Turismo Alicante Interior prevé un 90% de ocupación en Semana Santa, es decir, un lleno casi total para esta Semana Santa 2019 en sus establecimientos asociados. La presidenta en funciones, Indira Amaya, destaca la satisfacción del sector hostelero de la comarca y señala que es el mejor dato en mucho tiempo, algo que se había conseguido en años anteriores solo con las reservas de última hora. La cifra tan positiva responde a la labor de 15 años de promoción del turismo de interior y de la amplia oferta cultural y de restauración de la zona también en estas fechas. Amaya confía en que las reservas de última hora eleven al 100% la ocupación, algo que ya tienen algunos pequeños alojamientos de Alcoy y comarca. Estos buenos datos también se extienden a la restauración, bares y restaurantes, así como para las próximas Fiestas de Moros y Cristianos.