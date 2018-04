The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Turismo avala la profesionalidad de 16 empresas alcoyanas El Hostal Savoy acogió ayer por la tarde la entrega de los reconocimientos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, el SICTED. - La directora general de Turismo, Raquel Huete, hizo entrega de 16 distintivos a las empresas alcoyanas sábado, 14 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy vuelve a estar en el punto de mira, para bien, en materia turística. 16 empresas de la ciudad han sido reconocidas por el SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, red que concentra una amplía representación de instituciones y empresas del sector turístico. Fue en un acto que tuvo lugar ayer en el Hostal Savoy y que estuvo presidido por la directora general de Turismo, Raquel Huete, que hizo entrega de las distinciones, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Francés. Entre las empresas o entidades distinguidas se encuentra la Tourist Info de Alcoy, que hace muy poco revalidó la Q de calidad, y que después del distintivo otorgado ayer se encuentra ahora en el Ciclo VI del sistema SICTED. El resto de empresas que recibieron un reconocimiento fueron las siguientes: Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo, Museo Alcoyano de la Fiesta, Muboma, Parque Natural Fuente Roja, Explora, La Tareta, Equitación Peluca, Opción Joven S.L., Toni Miranda, Masía Mota, Casa Rural Buenos Aires y los restaurantes Brasil, La Pericana, Hacienda Ibérica y Bruno Caruso. Alcoy dispone actualmente de 38 empresas adheridas al sistema SICTED, de las cuales 33 están distinguidas por esta red. Actualmente la ciudad se encuentra en el ciclo 6 del sistema, un sistema en el cual lleva trabajando desde 2013, cuando fue impulsado por la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, recuerda que "el objetivo del Ayuntamiento está claro: servir de ejemplo dinamizador para que cada vez sean más las empresas que se adhieran a este sistema y así se puedan ofrecer los mejores estándares de calidad turística a nuestros visitantes". Zamorano señala a los grupos de mejora como uno de los aspectos más interesantes del SICTED. En este sentido, cabe recordar que Alcoy fue merecedora del galardón 'Adaptación del destino a las nuevas tecnologías' dentro de la categoría de "Mejor proyecto de mejora en destino SICTED 2016". Durante el acto de entrega de ayer también se dieron cita el presidente de la Asociación Alicante Turismo Interior, Jordi Linares, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Pablo de Gracia, el director del CIP FP Batoi, José María Guarinos, y Luis Sorolla en representación de la Asociación de San Jorge, todos ellos acompañados por numerosos profesionales del sector.