ALCOYANO - D. ARAGÓN Turno de los jugadores Sin margen de error los jugadores tienen que dar un paso más - El partido será el sábado a las 18.00 horas y lo podrán seguir en el 1485 de Om, App Ser o en esta misma web viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/04/2018) Una vez agotado el margen de error, los de Barrera van sin red ante el colista del grupo. El Deportivo Aragón es el rival del Alcoyano el sábado a las 18.00 horas en El Collao. El partido es trascendental para dejar de sufrir y no valdrá otra cosa que no sea sumar los tres puntos para no complicarse la vida. De nuevo el entrenador del Alcoyano tendrá hasta cinco bajas, Eldín, Mario Fuentes y Nieto por lesión, mientras que Mariano Sanz y Álvaro García no estarán por sanción. Son seguro dos cambios con respecto la semana pasada. Tomás Ruso y Galas formarán la pareja de centrales y los laterales volverán al sitio con Navarro y Barreda. Ribelles, López Silva y Arques tiene muchas opciones de volver al centro del campo. Kilian Morante merece más minutos y Gato será la referencia ofensiva, la duda es si le acompañará Lino o guardará su turno desde el banquillo. El equipo aragonés llega a El Collao con la intención de alargar la agonía, ya que los números dicen que si pierde o empata dirá adiós matemáticamente a la Segunda División B. Sin presión alguna, porque la salvación es prácticamente imposible aunque gane en Alcoy. Los de Láinez sólo han ganado tres partidos en toda la temporada, uno de ellos fuera de casa, hace quince días en Ontinyent donde fue la sorpresa de la temporada ya que le endosaron un 0-5. El Alcoyano ya ganó en el Cuidad Deportiva del Real Zaragoza por 0-2, eran otros tiempos y justo después de ese partido empezó a torcerse la clasificación del Alcoyano, enganchando 6 partido sin ganar. Ahora tiene que ser el punto de inflexión para justo lo contrario, encadenar una buena racha para alejarse de la zona de descenso. El partido estará dirigido por Subirats Matamoros, del colegio catalán. El encuentro será el sábado a las 18.00 horas y lo podrán seguir en Radio Alcoy en el 1485 de Om, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web. En este partido, Juanjo Valls Fuster, Sant Jordiet 2018, realizará el saque de honor.