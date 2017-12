The examples populate this alert with dummy content

PAS 2 - 1 Girona Tutti a 22 centésimas del final desata la locura Un gol “in extremis” da los tres puntos a los alcodiamistas en un partido muy igualado- Vuelve a posiciones de Copa del Rey lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Partido muy igualado donde hubo un corto resultado pero una gran cantidad de ocasiones por parte de los dos equipos y en el que los porteros fueron los protagonistas.

Los de Sergi Punset salieron a por todas en la primera mitad llevando las riendas del partido y manteniendo la posesión de la bola. Conforme transcurrían los minutos fue un constante ir y venir con jugadas de peligro en ambas áreas, que las buenas actuaciones tanto de Llaverola como de “Guiri” y las defensas desbarataban. Maxi no materializaba una falta directa, que hubiese permitido adelantarse en el marcador; hasta que en el minuto doce tras una jugada personal de David Gelmá subía al marcador el (0-1). Con este resultado se llegó al fin de los primeros 25 minutos.

En la reanudación, el conjunto local salió con ganas de llevarse los tres puntos y ya se empezaron a ver jugadas de más peligro en el área visitante. El Girona presionaba y también creaba jugadas en el área de “Guiri” que no dieron su fruto.

Ataques y contraataques se sucedían por parte de los dos conjuntos pero los dos porteros se encargaban de desbaratarlos.

En el minuto once de esta segunda parte Tutti Baieli de penalti batía por debajo a Llaverola y conseguía el empate para su equipo (1-1). Quedaba mucho tiempo por delante y tras la décima falta de equipo del Alcodiam daba la oportunidad a Pelícano para adelantar a los visitantes, pero nuevamente “Guiri” fue el protagonista evitando que la bola penetrase en la red. Durante los siguientes minutos el juego aumentó en intensidad y a falta de poco más de un minuto de nuevo el portero alcodiamista le paraba una peligrosa jugada a Pelícano.

Faltaban seis segundos para el final cuando David Gelmà ha tenido la oportunidad de sentenciar el partido pero la recuperación de la bola por parte de Maxi Oruste ha propiciado que tras un fuerte chut a la desesperada y desviado por Tutti a falta de veintidos centésimas para el final superase a Llaverola (2-1). Delirio en la grada por esos tres puntos conseguidos con gran pundonor por los de Sergi Punset. P.A.S. Alcoy: Marc Grau “Guiri”, Pere Cañellas, Tutti Baieli, Fran Roca, Maxi Oruste, Matias Arnáez, Roc Llisa, Vicent Martí, Carlos Cantó, Manuel Monje. Citylift Girona CH: Jaume Llaverola, Raul Pelicano, David Gelmà, Marc Palazón, Manel García, Marc Palau, Oriol García, Borja Ramón, Joan Gelmà, Albert Daniel. Informa PAS.