ECONOMÍA Tutto Piccolo abre su décimo corner La marca alcoyana de ropa infantil sigue con su expansión tras la reciente apertura de un espacio en El Corte Inglés de La Coruña martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/09/2018) La marca alcoyana de ropa infantil Tutto Piccolo sigue con su expansión en los centros El Corte Inglés, tras la reciente apertura de un espacio en La Coruña. El corner o esquina comercial que ocupa se encuentra en la planta de moda infantil del centro de Ramon y Cajal y comparte espacio con otras marcas como Scalpers, Tommy Hilfiger, Petit Bateau, Levi´s entre otros. Tutto Piccolo cuenta con diez corner como éste en El Corte Inglés: tres en Madrid, dos en Valencia, y uno en Alicante, Murcia, Málaga, Oviedo y en La Coruña. Esta última es la tercera apertura que se produce en el 2018. La compañía tiene previstas nuevas inauguraciones antes de que finalice el año. La apertura de este nuevo espacio consolida la expansión de Tutto Piccolo en los centros El Corte Inglés y su proyecto de crecimiento de la compañía.