ECONOMÍA Tutto Piccolo abre una segunda tienda en Sevilla La marca alcoyana ha inaugurado cinco nuevos espacios en España en lo que llevamos de año martes, 11 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La marca Tutto Piccolo no para en su expansión por España y acaba de abrir un nuevo espacio en Sevilla. En concreto lo ha hecho en el Corte Inglés ubicado en la Avenida de las Erillas en San Juan de Aznalfarache. Se trata del duodécimo córner de la marca que consolida su presencia en centros del Corte Inglés. A su vez es la quinta apertura de Tutto Piccolo en lo que llevamos de año. Para 2019 tiene previsto continuar con su expansión. Los doce córners en el Corte Inglés están en Madrid, tres, Valencia, dos, uno en Alicante, uno en Murcia, uno en Málaga, uno en Oviedo, uno en La Coruña y los dos de Sevilla.