ROPA INFANTIL Tutto Piccolo presenta su colección en Florencia El lema de la colección es 'Magic Planet' y mezcla nuevos tejidos con colores de tendencia para la temporada jueves, 17 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tutto Piccolo presentará su nueva colección en la Feria de Moda Infantil de Fortezza de Basso, Florencia, Italia. La Feria que lleva por nombre Pitti Bimbo se celebrará en esta localidad del 17 a 19 de enero. Con el lema ‘Magic planet’ la compañía alcoyana de moda infantil presentará su nueva colección invernal llena de nuevos tejidos y colores de tendencia para la temporada, mezcla de tradición y modernidad, historia y futuro. En el stand adaptado a la temática de un planeta mágico acogerá durante estos días a profesionales del sector. Pitti Bimbo celebra su edición número 88 y es un referente para la moda de niños y adolescentes. Se trata de una feria en la que participarán 550 expositores, 13 más que en su pasada edición.