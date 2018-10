The examples populate this alert with dummy content

NEGOCIOS Tutto Piccolo se hace mayor en Asia La firma continúa con su expansión en el continente asiático con la inauguración de una nueva tienda en Taipéi, la octava que abre en Taiwan martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tutto Piccolo continúa con su estrategia de crecimiento en Asia. Acaba de inaugurar nueva tienda en el Centro Comercial Bellavita de Taipéi, lo que ha supuesto todo un reto para la compañía. Esta es la octava tienda que abre en Taiwan, y que demuestra su intención de seguir creciendo en el continente asiático. En esta etapa de crecimiento en Asia, Tutto Piccolo selecciona cuidadosamente los puntos en los que quiere tener visibilidad. En concreto, esta nueva tienda está ubicada en este centro comercial donde tienen presencia marcas de prestigio internacional como son Giorgio Armani, Hermés, Etro, Barbour, Brunello Cucinelli, entre otras. Tutto Piccolo en Europa Tutto Piccolo continúa con su expansión de negocio también en Europa, profundizando con su estrategia comercial en diferentes mercados. En concreto, en España tiene presencia en 10 centros El Corte Inglés, cuatro tiendas, canal multimarca y su canal online, que cada vez coge más fuerza.