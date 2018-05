The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Tuvimos repercusión internacional" El entonces alcalde, Jordi Sedano, analiza los resultados de la visita de la fiesta de Moros y Cristianos a Japón diez años después viernes, 18 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/05/2018) Se cumplen 10 años de la visita de la fiesta de Moros y Cristianos a Japón. El 18 de mayo de 2008 partía la delegación alcoyana integrada por representantes del ámbito festero, de la economía y del Ayuntamiento de Alcoy, con el objetivo de situar la Comunidad Valenciana, a través de las fiestas de Alcoy, en el mapa del turismo japonés. Jordi Sedano el entonces alcalde, ha destacado en Hoy por Hoy Alcoy la importancia de esta visita "Alcoy tuvo repercusión internacional". El japonés Hiroshi Fujii, ha recordado cómo años después aun resonaba en nombre de Alcoy en la Embajada japonesa, algo que comprobó cuando tuvo la oportunidad de hablar con representantes japoneses en esta oficina tras su designación como director del Himne de Festes. La comitiva que visitó Japón contó con el apoyo de la dirección general de Turismo de la Consellería.