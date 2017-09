The examples populate this alert with dummy content

EXPEDIENTE Ultimátum del Gobierno a Guanyar y Compromís para que apoyen la retirada del título a Trillo El PSOE denuncia que las dos formaciones tienen pendiente firmar el expediente desde hace 2 meses-Los socialistas seguirán el proceso, junto a Ciudadanos, sin esperar al resto de partidos miércoles, 06 de septiembre de 2017 El Gobierno local ha lanzado a Guanyar Alcoi y a Compromís un órdago para que apoyen la retirada del título de hijo adoptivo a Federico Trillo. El PSOE denuncia que las dos formaciones tienen pendiente firmar el expediente para llevar al pleno la propuesta para que el ex ministro deje de formar parte del cuadro de honor del Ayuntamiento. El proceso ha comenzado de cero después de que el primero caducase. La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, explica que solo Ciudadanos y el PSOE han firmado el expediente abierto en junio. "No tenemos ninguna comunicación ni formal ni informal por parte de los dos grupos y esto es una vergüenza. Si quieren hacer el ridículo en este tema que lo hagan ellos solos. Llevamos dos meses esperando a que los concejales vengan a firmar el expediente, después de que en la primera ponencia también esperaran más de un mes haciéndola caducar. A ver qué excusa tienen ahora". El Gobierno da como plazo máximo hasta el viernes para que Guanyar y Compromís firmen el expediente. De no hacerlo, dice Zamorano, el PSOE seguirá el proceso junto a Ciudadanos, sin esperar al resto de partidos.