The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Último alegato en Radio Alcoy Los candidatos de l’Alcoià y El Comtat de cinco partidos a las Cortes Valencianes exponen en Hoy por Hoy sus propuestas para la próxima legislatura en la Comunitat viernes, 26 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Elecciones (26/04/2019) Los candidatos agotan las últimas horas de la campaña electoral y en Radio Alcoy han expuesto el último alegato. Fernando Pastor, del PP; Aroa Mira, de PSPV-PSOE; Fernando Llopis, de Ciudadanos; Rafael Climent, de Compromís y Estefanía Blanes de Unides Podem-Esquerra Unida han argumentado, en el debate celebrado este mediodía, los proyectos que plantean en economía, infraestructuras, bienestar social, sanidad y educación.