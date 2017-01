The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA Último partido de la primera vuelta El Enrile PAS Alcoy recibe el sábado 7 de enero a las 20h en el Polideportivo Francisco Laporta al Igualada Calaf Grup en el que será el primero partido del año - El rival del equipo de Sergi Punset tiene un punto más que el Alcodiam y va dos puestos por encima en la tabla jueves, 05 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/01/2017) Arranca el 2017 con hockey sobre patines en el Polideportivo Francisco Laporta. Después de las vacaciones navideñas, del fin de año y de los Reyes Magos, el Enrile PAS Alcoy, recibe el sábado 7 de enero a las 20h al Igualada Calaf Grup, un equipo que actualmente tiene un punto más que los de Sergi Punset y va dos puestos por encima en la tabla clasificatoria. El Igualada, primer rival del año del Alcodiam en el último partido de la primera vuelta, cerró el 2016 empatando 2 – 2 su encuentro como local ante el Manlleu, mientras que el Enrile acabó el año ganando a domicilio 2 – 4 ante el Caldes logrando superar a sus rivales y al marcador que tuvieron en contra con el primer gol del Caldes. Con esta victoria el Patín de Sergi Punset salió de la última plaza escalando tres posiciones en una parte de la tabla muy igualada en cuanto a puntos. Del último clasificado al que ocupa el ecuador de la tabla tan sólo hay cinco puntos de diferencia, por lo que el Alcodiam pretende sumar puntos cuanto antes para asegurarse la permanencia y no sufrir tanto como la pasada temporada. Precisamente, el equipo que dirigía Diego Mir la anterior campaña, logró la salvación y mantenerse en la máxima categoría de hockey patines en España, la OK Liga, tras ganarle al Igualada, rival que reciben el sábado 8 de enero. En aquel partido, el Alcodiam ganó en el Francisco Laporta por 5 – 3 al Igualada, y con las derrotas de dos equipos, el Lloret y el Lleida, en Enrile logró la tan ansiada permanencia tras un año de infarto. El Patín Alcodiam afronta el primer partido del año con los ánimos muy altos tras cerrar el 2016 con victoria a domicilio y con la intención de aumentar el número de puntos que tienen en la clasificación. Los de Sergi Punset han entrenado durante toda la semana y esperan encadenar varias victorias consecutivas en los próximos partidos que les esperan, ya que son contra rivales directos y sería dar un paso firme a la hora de lograr la permanencia.