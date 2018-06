The examples populate this alert with dummy content

SINIESTRALIDAD Umivale registra un incremento del 5,1% en las bajas laborales en Alcoy Los trabajadores asegurados por la mutua se ausentaron 21.954 días durante 2017 viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La mutua Umivale ha alertado del aumento de bajas laborales por accidentes o enfermedad registrado el pasado año en Alcoy. Creció un 5,1%, según ha presentado la compañía. Los 15.319 trabajadores asegurados por la mutua se ausentaron 21.954 días. La media es de una jornada y media perdida por trabajador. El ejercicio de 2017 se cerró con 2.094 accidentes de trabajo, un 1,1% más que en 2016. El director de Umivale en Alcoy, Francisco Ferrándiz, ha presentado los datos durante una reunión con empresarios locales, a quienes ha alentado a “fomentar la cultura preventiva”. Ferrándiz ha constatado que el absentismo laboral aumenta cuanto mejor es la situación económica. “Es un fenómeno que venimos comprobando con la salida de la crisis y contra el que tenemos que poner medidas”, ha dicho. El aumento de bajas en Alcoy durante 2017 fue muy superior al del 0,1% registrado en el conjunto de la provincia, con 10.475 accidentes y 142.797 días perdidos. Según los datos de Umivale, el perfil de empleado que sufre más accidentes laborales es un hombre de entre 41 y 50 años. Por sectores, los trabajadores de restauración, personales, protección y vendedores son los más afectados. La principal causa de las ausencias laborales son traumatismos. En la reunión que Umivale mantuvo con empresarios de Alcoy la empresa Antecuir expuso su gestión de ausencias laborales. El modelo de la firma textil lo expuso su responsable de Recursos Humanos, Lola Vañó.