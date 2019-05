The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Un Alférez cristiano venido de las montañas Modesto Moiña ha desempeñado el cargo de Alférez de la filà Muntanyesos en un diseño que él mismo ha ideado y confeccionado. sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La filàMuntanyesos ha ostentado el cargo de Alférez Cristiano que ha protagonizado el fester Modesto Moiña. La inspiración de este cargo ha venido desde los bosques más profundos del norte de España. Desde Santander han llegado la tropas de los Muntanyesos con Modesto Moiña al frente. Junto a él han desfilado los ballets de Rafa Felipe, Carmina Nadal e Inma Cortés. Moiña ha desfilado a los sones de Muntanyés de José Conejero Olcina interpretada por la Agrupació Musical d’Ontinyent, mientras que la favorita lo ha hecho a los sones de ‘La tía Maruja’ del mismo compositor que ha compuesto todos los temas del cargo. El diseñador de la escuadra especial ha sido Antonio Aracil y de los trajes del boato César Vilaplana, mientras que Modesto Moiña ha diseñado y elaborado sus propios trajes. Las carrozas han sido de Hermanos Guerola con diseño también del propio Alferez.