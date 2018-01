The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA Un any de ciència José Cantó aborda allò que ha destacat l'any passat a l'àmbit de la ciència miércoles, 17 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (16/01/2018) El programa De ciència Certa arranca l'any fent balanç en el àmbit científic de 2017. Després del repàs de les efemèrides del mes de gener, els fets més destacats al llarg de la història que van passar el primer mes de l'any, José Cantó aborda allò que ha destacat l'any passat. Des de les publicacions científiques, la detecció de les ones gravitacionals, la descoberta d'una nova espècie de simi o la concessió dels premis Nobel. La pregunta amb la que finalitza el programa és la següent: Quan serà visible l'eclipsi lunar total previst per 2018? Les respostes a radioalcoy@radioalcoy.com