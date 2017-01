The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA Un año de ciencia José Cantó resume algunos de los principales acontecimientos del año pasado- Desvela la identidad del cuarto rey mago- Lanza la pregunta sobre Vera Rubin, desaparecida el pasado día de Navidad miércoles, 11 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO De ciència certa (10/01/2017) De Ciència Certa inicia el año con un repaso a los principales acontecimientos científicos de 2016. José Cantó, doctor en Física y conductor de este programa mensual desgrana algunos de los hitos destacados desde el ámbito sanitario como los avances de la medicina en algunos tratamientos y publicaciones en las revistas científicas por excelencia como Science o Nature. José Cantó resuelve la cuestión sobre el Rey Arbatán, el cuarto mago que aparece en un relato del siglo XIV de Henry Van Dike. La pregunta a resolver para el programa del mes de febrero es sobre Vera Rubin ¿quien era? y ¿que descubrió?