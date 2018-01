The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Un año para explorar Alcoy La ciudad vuelve a tirar mano de su patrimonio para atraer turistas con las rutas organizadas de febrero a diciembre miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/01/2018) La Concejalía de Turismo ha vuelto a programar una serie de rutas para dar a conocer el patrimonio histórico y captar visitantes. El programa Descubre Alcoy repite la estructura del año pasado. Los cuatro sábados de febrero acogerán las primeras rutas con el lema de las fiestas de Moros y Cristianos. En estos recorridos se extenderán a los sábados de marzo y abril. En mayo comienzan las de Descubre Alcoy en Tiempo de Guerra. Para junio y ya con la previsión con un tiempo más estival se han planificado las rutas por el cementerio Descubre Alcoi la Ciutat Dormida. Entre julio y noviembre se desarrollarán los recorridos de la vertiente modernista alcoyana que desembocarán en la II Feria Modernista. El calendario se cierra con las rutas de Tirisiti de diciembre. Lorena Zamorano, concejal de Turismo, apunta en esta ocasión al turista extranjero que vive en la provincia como posible cliente de estas rutas para descubrir Alcoy. Añade que en su elaboración de nuevo "se ha unificado la oferta de las diferentes concejalías". De este modo a lo largo del año se han programado las rutas de avistamiento de aves o birdwatching en sierra Mariola y la Font Roja, organizadas por el área de Medio Ambiente, o las tradicionales excursiones por el entorno de Alcoy, organizadas por el Museo Arqueológico y Centre Alcoià d’Estudis Histórics i Arqueològics. Las fechas, horarios y contenidos de los recorridos están detallado en la web de la oficina municipal de turismo.