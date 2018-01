The examples populate this alert with dummy content

CURSOS Un año de fotografía La Agrupación Fotográfica Alcoyana plantea cinco cursos y talleres en torno a la fotografía que van desde cómo aprender a utilizar una cámara digital al acercamiento al uso del Adobe Lightroom y Photoshop miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp AFA, la Agrupación Fotográfica Alcoyana, ha arrancado el año con una propuesta variada. Cinco cursos y talleres conforman su oferta, que arranca este 13 de enero. La sala Àgora acogerá el sábado, de 16 a 20 horas, un curso para aprender a manejar la cámara digital, inscripción gratuita. Del 7 de febrero al 5 de marzo AFA lanzará la 29 edición del curso de iniciación a la fotografía digital, en la sede de la Agrupación, de 20 a 22 horas. El 24 de marzo, de nuevo la sala Àgora será escenario de un nuevo taller gratuito: en este caso, de iniciación a Adobe Lightroom, en horario de 9.30 a 13.30 horas y, por la tarde, de 16 a 20 horas. El próximo curso no será hasta el 19 de mayo. La sede de Afa, en horario de 9 a 13.30 horas, mostrará las técnicas de la impresión digital de alta calidad y presentación de obra. El último taller, gratuito, será el 9 de junio, en el Àgora, en horario partido de mañana y tarde: iniciación a Adobe Photoshop. La inscripción está abierta en la web de la asociación, en www.afa.alcoi.com.