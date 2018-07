The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Un aro de oro La alcoyana Elba Navarro Corbí del CGR Sant Jordi se proclama campeona de España en el nivel absoluto con su aparato fetiche-Competía en equipo junto a la contestana Ana Micó domingo, 01 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp “25 aniversario CGR Sant Jordi d’Alcoi. Lo imposible se hace posible”. Con este esperanzador lema concluía el curso 2017-18 el pasado 25 de junio el club veterano de la gimnasia rítmica en Alcoy. Sin embargo, la temporada de la conmemoración de las bodas de plata deparaba un broche de oro al club fundado por Sílvia Jordá Coloma hace un cuarto de siglo. El 1 de julio de 2018 brillará con letras de oro en el CGR Sant Jordi. El mismo color del metal que Elba Navarro Corbí ha alcanzado en el Campeonato de España de clubes celebrado en Zaragoza. La gimnasta junior disputaba este año su segundo campeonato nacional en el nivel absoluto, por encima del cual sólo figuran la primera categoría y la de honor en las que compiten el reducido círculo de gimnastas que ha llegado a competiciones internacionales. Tras un intenso fin de semana, Elba Navarro logró clasificarse el sábado por la tarde para la final de aro del domingo por la mañana, en la que se impuso con un 11.800 al resto de competidoras de clubes con una trayectoria de medallas mucho más sonora que el Sant Jordi d’Alcoi. La gimnasta alcoyana ha disputado este campeonato nnacional junto a la contestana Ana Micó, con la que ha formado equipo. Antes de las finales por aparatos de este domingo, los puntos sumados tras los ejercicios de ambas gimnastas en las jornadas de viernes y sábado (Elba con aro y mazas y Ana con cinta), el equipo del Sant Jordi finalizó en decimosexta posición entre los 47 clubes que competían en su categoría. Ambas gimnastas llegaron al nacional absoluto de Zaragoza como campeonas de la Comunidad Valenciana. El oro conseguido con aro por Elba Navarro en las finales por aparatos de Zaragoza se suma al bronce que alcanzó en 2016 en el nacional de Valladolid, también con aro, cuando competía en el nivel base, que es el inmediatamente inferior al absoluto.