The examples populate this alert with dummy content

MURO Un ataque de fiesta desde el mar y la tierra Las filaes Piratas y Templarios derrochan imaginación con dos boatos de marcado carácter guerrero para liderar un desfile con cerca de 2.000 participantes domingo, 08 de mayo de 2016 El bando cristiano se ha hecho fuerte este sábado en Muro a través de un imponente despliegue de fantasía e imaginación. Un ataque de fiesta perpetrado desde el mar por la filà Piratas y desde tierra por los Templarios, en connivencia con el resto de filaes de un municipio que ha recompensado con sus aplausos el esfuerzo que los preparativos del desfile representa durante todo un año. Anunciaba la Junta de Fiestas en los días previos que la participación en las Entradas iba a crecer este 2016. Esperaba cerca de 2.000 personas y unas 30 bandas de música. Por ese motivo el inicio del desfile se adelantó media hora, a las 16.30 horas. Por entonces las nubes ya estaban preocupantemente cargadas. Finalmente no llegaron a desenfundar durante una tarde que incluso dejó algunos rayos de sol. El agua, este sábado, era cosa exclusiva de la filà del capitán: los Piratas. La popularísima entidad ofreció ballets, escuadras especiales, representaciones teatrales y música, mucha música. A lo largo de su séquito predominaron los barcos. El más imponente, el que destacaba la figura del capitán, Juan Balaguer, un verdadero guerrero llegado del mar. De aspecto fiero, cabello a rastas y pecho descubierto, el capitán se hizo acompañar de un estreno musical, obra de Francisco Valor. La música de maestro contestano fue la que más sonó a lo largo de la Entrada de cristianos. La filà Templarios remató el ataque iniciado por los Piratas. Y lo hizo con una constante evocación a la orden militar que les da nombre. En la primera ocasión en la que tienen oportunidad de portar la bandera cristiana, la joven filà presentó un boato guerrero, rematado por el contundente diseño del abanderado, David Català. Tras la llegada de los cristianos, este domingo, después de rendir homenaje a la patrona, la Virgen de los Desamparados, Muro se entregará a los moros. Será a partir de las cinco de la tarde.