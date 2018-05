The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Un atropello obliga a cortar el tren Alcoy-Xàtiva El accidente se ha producido entre Agullent y Ontinyent – Renfe establece un servicio alternativo por carretera miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La línea férrea Alcoy-Xàtiva permanece cortada desde esta mañana como consecuencia de un atropello que, por causas que se desconocen, se ha producido cuando el servicio circulaba entre Agullent y Ontinyent. El tren está detenido en la estación de Ontinyent, según Renfe. La operadora ha establecido un servicio alternativo por carretera para los viajeros.