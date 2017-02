The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Un baile con Ravel Ballets de France presenta en el Teatro Calderón su versión clásico-contemporánea del 'Boléro' de Maurice Ravel./ El director artístico de la compañía, Rémi Lartigue, visita Tragaluz jueves, 16 de febrero de 2017 Stravinski, Mozart y hasta Edith Piaf. Son los nombres propios que, a través de sus canciones, resonarán este viernes en el Teatro Calderón, en el espectáculo que propone la compañía internacional Ballets de France. Una suculenta propuesta que, bajo el título y apuesta principal del Boléro de Maurice Ravel, atraviesa varios géneros de la danza. "La obra está compuesta por seis piezas, que van de lo clásico a lo contemporáneo: comienza con Réquiem, de Mozart, continúa con Llamas de París, hasta llegar a Bolero y La consagración de la primavera, de Stravinski." Así lo explica en una entrevista concedida en francés para Tragaluz el director artístico de la compañía, Ballets de France, Rémi Lartigue. Junto a esta cita, la agenda de la semana se completa con dos grandes propuestas: el teatro sobre la memoria histórica de Las madres presas, en el Principal, y la cançò en català de los emergentes pero prometedores Belda&Sanjosex, en el Centre Cultural. ¿Más? Escucha el programa.