Un ban reial per a somiadors

Alcoi comença a enfrascar els regals que Ses Majestats d'Orient portaran als xiquets i xiquetes en la nit de demà. Un dels actes principals d'aquest misteri de la trilogia nadalenca a Alcoi s'ha encetat aquesta vesprada amb el Ban Reial, conegut míticament com el dia de la 'burreta'. L'Ambaixador, escoltat pel poble, l'emissari, ha fet de conductor dels desitjos ajudat per Ferran Cano, qui ha posat veu al ban escrit per Jesús Trelis, ambdós periodistes i col·laboradors de La Columna de Ràdio Alcoy.

"Tanqueu els ulls i voleu fins als estels. Des d’allí, els veureu llegint les vostres missives i preparant tot tipus de regals: jocs de malabars, tutús per a ballar i llapisseres de colors per pintar la vida amb emoticones de felicitat". El deliciós text ha convidat a somiar gran a tots els xiquets i xiquetes d'Alcoi. Un ban on no han faltat les referències més actuals barrejats amb els grans referents clàssics per als no tan menuts -"Vénen, que jo ho sé, carregats de llibres: d’Astèrix a Harry Potter, de Peppa Pig a Tintín. Hi ha vaixells perquè jugues amb Moby Dick i trobes les teues Ítaques..."- ni tampoc alguna crítica constructiva més directa -"Coherència als polítics, bon temps als llauradors, paciència als mestres i inspiració al pintor". Sobretot, un ban universal, apel·lant a principis com la "solidaritat", la "llibertat" i el "cim de la igualtat", sense oblidar el gran desig de tots: la pau per un món sense fronteres.