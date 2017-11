The examples populate this alert with dummy content

Un bando inédito de Joan Valls anunciará la Cabalgata El Ayuntamiento de Alcoy recupera un texto escrito en los años 60 para culminar la celebración del centenario del nacimiento del poeta jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Melchor, Gaspar y Baltasar tendrán una presentación de lujo a través de un bando inédito de Joan Valls. El Ayuntamiento de Alcoy ha decidido recuperar una de las composiciones del poeta alcoyano para culminar el centenario del nacimiento del poeta. Ese texto, escrito en los años 60, será declamado por el Embajador Real el próximo 4 de enero. El alcalde, Antonio Francés, ha anunciado la decisión del Gobierno, fruto de la revisión del archivo personal de Valls. “Hemos descubierto un bando inédito que pensamos que fue escrito durante los años 60”, ha dicho el regidor, que ha destacado la estima de Valls hacia las fiestas y tradiciones alcoyanas. Joan Valls ya escribió en vida tres bandos. El de 2018 será el cuarto. El Ayuntamiento ha tenido incluso la posibilidad de escoger, puesto que en el archivo de Valls había más de un bando desconocido hasta la fecha.