NUEVAS TECNOLOGÍAS Un Big Data para el cementerio Ciudadanos propone la creación de una aplicación para que los vecinos consulten la ubicación exacta de las personas enterradas martes, 11 de abril de 2017 El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcoy lleva al próximo pleno una propuesta para crear un Big Data sobre el cementerio. La formación naranja plantea una base de datos informatizada de las personas que han sido inhumadas o incineradas en el camposanto municipal. El objetivo es conseguir que los vecinos puedan conocer el punto exacto en el que una persona fue enterrada. La base de datos, según la propuesta de Ciudadanos, incluirá el nombre y el apellido del difunto, así como la fecha de enterramiento y la situación del mismo, indicando la posición exacta donde esa persona se encuentra enterrada. La concejal Maribel Sánchez explica que “se trata de dar acceso a todos los ciudadanos mediante una aplicación informática de estos datos y la posibilidad de que, introduciendo cualquiera de estos datos almacenados, pueda acceder al punto exacto del cementerio en el que se encuentran estas personas”. Maribel Sánchez ha precisado que, “aunque los datos de las personas fallecidas no entran dentro del amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos ni de los reglamentos que lo desarrollan, las personas vinculadas al fallecido podrán solicitar la cancelación de dichos datos”.