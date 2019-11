The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Un brindis por los 55 años del Hostal Savoy Numerosas personas asisten a la celebración del más de medio siglo de historia de este establecimiento sábado, 09 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (09/11/2019) El Hostal Savoy ha celebrado sus 55 años rodeado de clientes, amigos y familiares. Uno de sus salones fue el escenario, anoche, de la fiesta en la que los presentes brindaron por el más de medio siglo de historia de este establecimiento situado en la calle Casablanca de Alcoy. Ramón Reche, propietario del Hostal Savoy, agradeció la asistencia y expresó su alegría al compartir esta efeméride. “Es un momento que nos ha llenado de alegría y de satisfacción. Y más contar con la presencia, también, de mis padres que fueron los segundos, después de mis abuelos, que siguieron con el negocio hace ya muchos años”. Cinco décadas y media de trayectoria de un establecimiento que ha ido sumando con los nuevos proyectos emprendidos por Reche como La Cava o un apartamento turístico en el centro de la ciudad.