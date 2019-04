The examples populate this alert with dummy content

TERTULIA ECONOMÍA Un campus con historia y proyección de futuro El desarrollo de la sede universitaria de la UPV en la plaza de Ferrándiz y Carbonell recibe el viernes 5 de abril el reconomiciento de la asociación Hispania Nostra martes, 02 de abril de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/04/2019) El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València recibe este viernes 5 de abril el reconocimiento de Hispania Nostra. La Asociación dedicada a la Defensa y Promoción del Patrimonio Histórico Español, ha premiado la conversión de los antiguos edificios industriales Ferrándiz y Carbonell en el campus de Alcoy de la UPV. Justo Nieto, rector de la UPV cuando se gestó este campus, ha explicado en Radio Alcoy la importancia de la actuación que ahora se ha visto reconocida. "Aquellos empresarios que no solo generaron riqueza, sino que vestian la generación de riqueza con unos edificios de una dignidad y belleza que ha resistido el paso del tiempo y que si no hubiese sido así este campus no sería lo que es, ni existiría la plaza de Ferándiz y Carbonell". Junto a Nieto han participado en el programa el entonces alcalde de Alcoy, Josep Sanus y Eduardo Gilabert, el director de la EUITIA, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, precursora del actual campus de la UPV. La memoria para la candidatura a esta distinción fue elaborada y presentada por Alcoy Industrial, que preside Enrique Masiá, que en el programa ha resaltado "la creación de intangibles y generación de conocimiento" en este campus para las empresas de la comarca. El viernes 5 de abril a las 12 del mediodía se iniciará, en el Salón de Grados Roberto García Payá del Edificio Carbonell del Campus, el protocolo del acto de la entrega del Premio concedido y posterior descubrimiento de la placa acreditativa del mismo en la Plaza de Ferrándiz y Carbonell.