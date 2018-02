The examples populate this alert with dummy content

CINE Un 'castellut' en los Goya Eugenio Mira opta a la Mejor Música Original en los premios que el cine español libra mañana por la película 'Verònica' viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información Los 'colores' de Banyeres de Mariola llegan a los Goya El cine español ya prepara las estatuillas que van a poner en evidencia las mejores propuestas del territorio español y, en este caso, de la comarca. El cineasta natural de Castalla Eugenio Mira (director de Grand Piano, protagonizada por Elijah Wood) opta, con siete nominaciones, a la Mejor Música Original. En esta ocasión, Mira ha compuesto la banda sonora de la película de terror Verónica, dirigida por el valenciano Paco Plaza. La presencia de Mira refuerza el triplete que completa este sábado la marca alicantina de los Goya. Por un lado, la propuesta de Colores, del dibujante de Callosa de Segura Arly Jones y Sami Natsheh, la historia de un niño invidente que cambia Madrid por Banyeres de Mariola, que opta a Mejor Corto de Animación. El tercer alicantino en cuestión es The Fourth Kingdom, del cineasta de San Vicente Adán Aliaga y el barcelonés Àlex Lora, nominado al Mejor Cortometraje Documental.