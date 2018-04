The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Un castillo de fiestas para El Romeral Una zona de juegos basada en la fortaleza diseñada por Fernando Cabrera culminará la restauración de la explanada del parque jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un castillo de fiestas para el parque de El Romeral. Es lo que va a representar la futura zona de juego que culminará la restauración de la explanada que quedó arrasada por el temporal del mes de enero de 2017. El proyecto, según avanza el concejal de Obras, Jordi Martínez, costará entre 150.000 y 200.000 euros. El Gobierno tiene consignada una partida en el presupuesto de 2018 para ejecutar el proyecto. La zona de juegos, aprovechando la representación del castillo diseñado hace más de un siglo por Fernando Cabrera, será similar al del parque de los tubos de la Zona Norte. La instalación de esta zona de juegos cerrará la restauración del parque de El Romeral. Los primeros trabajos están en marcha con un coste de 186.000 euros. El primer objetivo es plantar nuevos árboles, ya que la pinada se vino abajo hace más de un año por la lluvia y el viento que azotó la ciudad en enero de 2017. El Gobierno local, según ha detallado Martínez, también prevé que la zona cuente con un kiosco para dar servicio a los vecinos.