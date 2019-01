The examples populate this alert with dummy content

JUEGOS INFANTILES Un castillo de fiestas para jugar en El Romeral El parque contará a partir de marzo con una instalación de juegos infantiles tematizada a partir del castillo de Fiestas de Moros y Cristianos martes, 22 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El parque de El Romeral tendrá pronto una zona de juegos infantiles que tendrá la forma del castillo de fiestas de San Jorge. Será un juego infantil tematizado que se espera esté finalizado a finales de marzo. Se trata de una de las mejoras que se realizarán después de repararse los destrozos que ocasionó el temporal en la zona hace dos años. La instalación de este castillo-parque infantil de juegos corresponde a la segunda fase de estas reformas y se realizará con fondos propios del Ayuntamiento con un presupuesto de 199.256,75 euros con la actuación adjudicada a Lappset España, que instalará el castillo una vez esté construido.