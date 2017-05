The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Un centenar de agricultores protesta por el "abuso continuo y desmesurado" de la Inspección de Trabajo La movilización -convocada por ASAJA, el Consejo Regulador Cerezas Montaña de Alicante y cooperativas de la zona en Alpatró- critica la merma de producción, de más del 50% de la cosecha, que acarrean las inspecciones jueves, 25 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/05/2017) Bajo el lema, "Queremos trabajar, no somos delincuentes. Somos agricultores, medio ambiente, paisaje y economía social" la localidad de Alpatró, en Vall de la Gallinera, ha acogido este miércoles 24 de mayo la concentración de un centenar de agricultores de cereza. El acto de protesta lo había convocado ASAJA Alicante–Jóvenes Agricultores, el CRIGP Cerezas Montaña de Alicante y las principales cooperativas de la zona. La reivindicación tenía como finalidad "denunciar el hartazgo y la desesperación de los agricultores ante la avalancha de inspecciones de trabajo" durante esta campaña. Critican "la importante merma de producción de más del 50% de la cosecha". En dicho encuentro han denunciado que se sienten como delincuentes ante las constantes Inspecciones de Trabajo a fincas y que, impiden la recolección con normalidad. “La Administración tiene que tener en cuenta el mérito y la importancia que tiene desarrollar una actividad agrícola en esta zona, donde contamos con una orografía accidentada, un cultivo de secano, la acuciante sequía, una estructura agraria basada en minifundios, la falta de infraestructuras y servicios básicos y la lejanía de núcleos urbanos. Por todo ello, no debemos olvidar que la agricultura en esta zona proporciona medio ambiente, fija la población de los pueblos, crea paisaje, turismo… y todo es gracias al cultivo de la cereza”, afirma el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte. Los productores piden que se aplique el principio de proporcionalidad y que se tenga en cuenta las especiales características y dificultades del cultivo de la montaña. “La situación es grave e insostenible y, de continuar, la agricultura en la Montaña de Alicante está herida de muerte. Y si la agricultura desaparece, nos enfrentamos al grave hecho de la despoblación y el abandono de una de las zonas más características de la provincia y con mayor riqueza medio ambiental. Nuestro sistema no se basa en una economía mercantilista, sino en una economía social y familiar de toda la vida en la que, cuando unos terminan la recolección de su finca, ayudan al vecino… Por tanto, la unidad familiar siempre ha sido una parte importante en la recolección de este cultivo tan arraigado y tradicional”. El presidente de ASAJA reconoce que "se ha de cumplir la normativa, pero de forma proporcional y, teniendo en cuenta, las especiales características y dificultades del cultivo de la montaña". Piden por ello que cesen las inspecciones para evitar la tendencia de abandono progresivo y el despoblamiento de agricultores en la zona. Esta tarde el sector de la cereza tiene previsto reunirse con el Subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval, para exponerle las dificultades especiales de la zona por la sequía, al objeto de obtener su mediación y colaboración para que cesen las actuaciones masivas de la Inspección de Trabajo.