EVENTOS Un centenar de personas asistirán a la Jornada de Sociolingüística de Alcoy El programa incluye una lectura dramatizada de poemas de Joan Valls en el año de su aniversario, así como una ruta literaria además de la exposición 'Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps' lunes, 20 de marzo de 2017 El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia recibirá, durante el sábado 25 y el domingo 26 de marzo, a cerca de un centenar de personas a lo largo de la vigésimo segunda Jornada de Sociolingüística, dedicada a afrontar los retos de la normalización lingüística en el País Valencià. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Alcoy, junto con Politécnica, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut d’Estudis Catalans, el Centre Ovidi Montllor y la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià, abordará los problemas pendientes en el marco del nuevo decreto de Plurilingüismo: la aplicación de la normalización a la educación y la sociedad, la homologación en los territorios, el marco legal de la competencia lingüística y los efectos de la exención. El precio de la inscripción, que se puede realizar a través de la página www.sociolinguistica.eu, es de 25 euros para el público en general. Para esta edición se han organizado conferencias, ponencias y debates. El programa incluye una lectura dramatizada de poemas de Joan Valls en el año de su aniversario, así como una ruta literaria sobre el poeta alcoyano. Además, la Jornada de Sociolingüística propone la exposición Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps: la muestra, que ya está instalada y se podrá visitar hasta el 25 de marzo en la sala de exposiciones del campus, rescata a 450 escritoras valencianas desde Sor Isabel de Villena hasta la actualidad.