The examples populate this alert with dummy content

EXCAVACIONES Un centenar de personas se adentran en el pasado de El Salt La jornada de puertas abiertas, con tres turnos, tuvo lugar el pasado 30 de julio martes, 01 de agosto de 2017 Cien personas acudieron a la jornada de visitas a las excavaciones arqueológicas del Salt. El pasado domingo 30 de julio hubo una jornada de puertas abiertas y visitas a las excavaciones arqueológicas del yacimiento paleolítico del Salt, que actualmente realizan investigadores de la Universidad de La Laguna. Durante la mañana hubo tres turnos de visita a partir de las 10, a las 11.30 y 12.30; por la tarde a las 17.30 y 19 horas. Las explicaciones estuvieron a cargo del codirector de la excavación, Cristo Hernández, que informó sobre el cambio climático a partir de las reconstrucciones paleoambientales y estudios en los yacimientos arqueológicos.



La actividad forma parte de la convocatoria del ciclo 10 excursions voltant Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic, que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy junto al Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó y el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics.