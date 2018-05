The examples populate this alert with dummy content

VESPA Un centenar de scooters Vespa y Lambretta lucen tipo por Alcoy El Vespa Club Alcoy organizó su 3ª Concentración - Los participantes además de Alcoi, se desplazaron con sus motos desde localidades cercanas, como Gandia, Ibi, Altea, Yecla o Alicante martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Vespa Club Alcoy organizó su 3ª Concentración este pasado domingo 27 de mayo de 2018 en el que han participado cerca de un centenar de scooters Vespa y Lambretta. Los participantes además de Alcoi, se desplazaron con sus motos desde localidades cercanas, así como desde Gandia, Ibi, Altea, Yecla, Alicante entre otras. La celebración se inició con las inscripciones reglamentarias donde se comprobaba que los vehículos cumplían los requisitos legales para circular,como poseer el seguro y la itv vigentes y tras el desayuno, alrededor de las once de la mañana se inició el recorrido por las calles principales de la ciudad. A continuación se tomó dirección Benilloba, Gorga, Millena y se pudo contemplar los paisajes de la ruta, así como en la zona de Almudaina y Planes los cerezos ya en su esplendor con sus frutos. Tras una parada en el embalse de Beniarrés y un refresco en la misma localidad el grupo reanudó la marcha, atravesando Muro y Benimarfull y a continuación dirigirse hacia Benillup donde se volvió por las mismas carreteras de inicio hacia Benilloba y llegar a Alcoi a las 14:30. En total se recorrieron cerca de 80 kilómetros sin incidentes. Los participantes hicieron presencia en la plaza de España donde realizaron una foto de grupo y finalizaron la ruta en el Restaurante Casa Félix en el Polígono de Cotes Altes, donde tras la comida se realizó la entrega de premios. Se premió al Club con más participantes a la Penya Vespa Safor. Al Club que acudió en marcha más lejano, al Vespa Club Benissa. Al participante con más moral a Lorenzo Soler, alcoyano que reside en Turín y que posee varias motos en nuestra localidad. Manuel Martín “Mamu_56” fué premiado a la moto más elaborada. La moto en estado original a una Vespa GT de 1969 que acudió en marcha desde Gandia. Al mejor hallazgo a la Vespa 125 N de 1959 del alcoyano Jorge Ferri, el cual hace poco que la encontró olvidada en un local y con pocos problemas la puso en marcha. También se entregó una mención especial a Carlos Pastor de Gandia, incombustible participante en esta clase de eventos con su motocarro ISO que además de llegar desde Gandia y realizar toda la ruta, rescató a una moto averiada y la transportó hasta Alcoi. Tras un día de animada convivencia scoterista que finalizó sin incidencias dió por finalizada la prueba.