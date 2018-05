The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓ Un centre de formació dels sectors productius El Centre Integrat de Formació Professional, el CIP FP Batoi, ofereix estudis reglats al voltant de 6 famílies lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/05/2018) Radio Alcoy es desplaça per emetre, este dilluns 21 de maig, Hoy por Hoy Alcoy des del Centre Integrat de Formació Professional, el CIP FP Batoi. El centre conta amb 1.500 alumnes i 120 professors i ofereix estudis i formació reglada al voltant de 6 famílies. "Treballem tots els sectors productius de la comarca", destaca Andreu Puig, director del centre. José María Guarinos, subdirector, analitza el programa de mobilitat i Erasmus, que compta amb 42 beques concedides, per intercanvis realitzats a Irlanda, Suècia, Itàlia o França. Lourdes Garcia, cap de departament de pràctiques en empreses detalla l'importància de les pràctiques dels alumnes e Inma Lillo cap del departament de Formació i Orientació Laboral destaca la empleabilitat dels alumnes.