TRAGALUZ Un chachachá con ternura Tito Pontet presenta en un impecable acústico en Radio Alcoy el que es su primer disco, 'Candela', una mezcla de ritmos jamaicanos con aires latinos y del ska de la terreta jueves, 16 de marzo de 2017 Hace un par de semanas, el grupo Tito Pontet nos escribió. Querían venir a presentar su primer trabajo, Candela, a Tragaluz. Habíamos escuchado su nombre en infinidad de locales alternativos, pero nunca habíamos disfrutado de su directo. Tragaluz dedica su sección de acústicos a estos jóvenes de Alcoy, Beniarrés y Picassent, y a su chorro de voz y de arte. Ritmos latinos y jamaicanos, aderezados con ska de la terreta, que suenan con una seriedad impecable. No te puedes perder por nada del mundo su apuesta.