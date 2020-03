Un cicle de concerts i projeccions recorrerà la Comunitat en l’Any Ovidi

El Teatre Principal de València ha acollit la presentació de l’Any Ovidi Montllor, que es commemora des d’aquest març fins al març de 2021, quan fa 25 anys de la desaparició d’Ovidi Montllor.

Aquesta iniciativa està organitzada pel Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), amb la col·laboració i el suport de l’Institut Valencià de Cultura, les diputacions de València i Castelló i els ajuntaments de les dues capitals culturals valencianes 2020-2021, Alcoi i Bocairent.

El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha afirmat que “Ovidi Montllor és una figura clau del segle XX valencià, sobretot en música, però també molt significativament en el cinema i el teatre; i és just que tinga el reconeixement des de les institucions culturals i des dels sectors professionals”.

A la presentació ha assistit la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete, el president del COM, Manuel Miralles, el vicepresident del COM, Rafa Xambó, el membre del COM, Joan Palomares, la periodista Amàlia Garrigós i César Amiguet, dissenyador gràfic i autor de la imatge i el suport visual de l’Any Ovidi.

Per tal de difondre la seua obra, la seua insubornable actitud artística, el seu llegat musical i cinematogràfic i el seu compromís amb el seu poble i les seues classes populars, durant tot un any, del 10 de març de 2020 al 10 de març de 2021, el COM organitzarà tota mena d’activitats culturals: concerts, conferències, projeccions i exposicions al territori valencià.

Entre els actes organitzats per l’IVC hi ha concerts homenatge a València, Castelló, Alacant i Alcoi, així com cicles de cinema de l’artista a Castelló, València i Alacant.

A més, el Col·lectiu Ovidi Montllor ha organitzat diversos concerts a tot el nostre territori, la gravació d’un disc col·lectiu amb versions d’Ovidi, un disc d’Enric Casaus dedicat a l’artista i un circuit de concerts amb grups de música que versionen les seues cançons.

Els Premis Ovidi enguany tindran un reconeixement més fort encara a la seua figura, ja que se celebraran a la ciutat d’Alcoi, que serà la Capital Cultural Valenciana 2020-2021 a partir del 25 d’abril, juntament amb Bocairent.